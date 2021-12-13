Минпросвещения проведет в 2023-2024 годах конкурсный отбор кластеров на "Профессионалитет"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения планирует в 2023-2024 годах провести конкурсный отбор образовательно-производственных центров (кластеров) на оказание господдержки в рамках программы "Профессионалитет", которая направлена на сокращение сроков обучения по ряду программ в колледжах. Об этом в понедельник сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства Маргарита Скворцова.

Она отметила, что на 2022 год центры были отобраны без конкурса.

"Подавать заявку может субъект РФ, либо субъект РФ совместно с федеральным органом исполнительной власти, который является учредителем образовательной организации. Наша цель не только охватить СПО (системы среднего профобразования - прим. ТАСС) региональные, но также и образовательные организации, которые входят в ведение федеральных вузов, потому что там ситуация, конечно, требует доработки, донастройки. И не всегда у регионального министерства образования есть возможность вмешиваться в деятельность федерального вуза", - сообщила Скворцова в рамках XV Международной конгресс-выставки "Молодые профессионалы: кадровый потенциал экономики".

В материалах, представленных в ходе ее выступления, отмечается, что для участия в программе учебным заведениям и предприятиям нужно сформировать образовательно-производственный центр (кластер), создать программу деятельности кластера. Кроме того, участник конкурса не должен являться иностранным юрлицом, доля иностранных юрлиц в уставном капитале участника не должна превышать 50%. Участник также не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, отсутствовать в реестре дисквалифицированных лиц. Помимо этого, грант получат те регионы, которые доказали, что могут эффективно распределять контрольные цифры приема.

Реализация программы

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября.

XV Международная конгресс-выставка "Молодые профессионалы: кадровый потенциал экономики" проходит 12-14 декабря в Москве. Мероприятие посвящено системе среднего профобразования России. Организаторами выступают Министерство просвещения РФ и Институт развития профессионального образования.