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Мурашко назвал техническим вопросом признание сертификатов вакцинации с Белоруссией

Мурашко назвал техническим вопросом признание сертификатов вакцинации от ковида с Белоруссией.

Небольшое потепление и умеренные осадки ожидаются в регионах Поволжья на этой неделе
По прогнозам синоптиков, в отдельные дни температура воздуха может быть на 2-3 градуса выше климатической нормы
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