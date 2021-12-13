Небольшое потепление и умеренные осадки ожидаются в регионах Поволжья на этой неделе

ТАСС, 13 декабря. Холодный антициклон на этой неделе покинет регионы Приволжского федерального округа, на смену ему придут теплый воздух Атлантики и небольшие снегопады. Об этом сообщил ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Холодный антициклон, который определял на прошедшей неделе характер погодных условий в Поволжье, будет постепенно отступать на восток и юго-восток. На смену ему в центре Европейской части России, в средней полосе, начнется так называемый западно-восточный перенос воздушных масс из центра Европейской части России, в том числе и в Среднее Поволжье начнет поступать влажный и относительно теплый воздух из Атлантики", - сказал собеседник агентства.

Синенков уточнил, что этот процесс продлится в центре Европейской части России до конца следующей недели. "Только с началом выходных снова небольшая волна холода придет. Погода будет достаточно изменчивая и относительно теплая", - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что температура воздуха будет близка к средним многолетним значениям. "Даже в какие-то дни температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы", - отметил Синенков.

О гололеде и снегопадах

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос", в большинстве регионов Поволжья на этой неделе ожидаются осадки. "Их интенсивность можно определить как небольшие или умеренные осадки", - уточнил Синенков.

Собеседник агентства также добавил, что небольшие снегопады начнутся уже со среды, но сугробов ждать еще рано. "Если говорить о высоте снежного покрова, то она увеличится на 2-3 см максимум за неделю", - отметил он.

В Пензенской области во второй половине недели возможны осадки. По данным министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона, для очистки и содержания дорог в муниципалитетах Пензенской области подготовлено 934 спецмашины и более 162,5 тыс. тонн пескосоляной смеси и реагентов.

Из-за обильных снегопадов на прошлой неделе в Перми тротуары оказались занесенными. Глава города Алексей Демкин на одном из совещаний раскритиковал работу коммунальных служб. "Не тротуары, а сплошные "козьи тропы", - заявил он. К выходным уборку снега удалось нормализовать.

А в Ульяновской области уже несколько дней держится сильный гололед, который установился на прошлой неделе после ледяного дождя. Сплошной тонкой коркой при отсутствии снега покрыта площадь Ленина в центре Ульяновска, где расположены Ленинский мемориал и Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова. Гололед есть на тротуарах и дорогах во всех районах города. Прохожие жалуются на то, что невозможно дойти до остановки, особенно тяжело приходится пожилым людям. При этом администрация Ульяновска ежедневно отчитывается об обработке тротуаров тоннами пескосоляной смеси и технической соли. Городские чиновники также просят жителей сообщать о наледи на тротуарах по телефонам Единой региональной службы и Центра управления городом.

О морозах на прошедших выходных

В Самарской области в выходные установилась солнечная погода, однако из-за мороза на улицах города было немного людей. При этом город начал активно готовиться к Новому году - на площади Славы у здания правительства региона монтируют елку, там уже подготовили площадку для катка и разместили светодиодный фонтан.

Морозная погода пришла в конце прошлой недели и в Нижегородскую область. Так, в выходные столбики термометров опускались до 15 градусов ниже нуля. В ГУ МЧС России по региону предупреждают, что, несмотря на установившуюся минусовую температуру, лед на водоемах еще не окреп, поэтому выходить на него смертельно опасно. Рыбаки не прислушиваются к рекомендациям экстренных служб и продолжают рисковать жизнью ради улова.

Жители Ульяновской области также ощутили мороз в выходные. Так, после небольших минусовых температур к утру воскресенья столбик термометра опустился до минус 11 градусов. Похолодание сопровождалось северо-восточным порывистым ветром. В понедельник днем в регионе немного потеплело - температура достигла минус 6 градусов.

Оренбургскую область после резкого похолодания до минус 20 градусов и ниже в начале рабочей недели ждет очередная оттепель. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду воздух в регионе начнет прогреваться до минус 2-7 градусов днем, а к пятнице термометры и вовсе местами покажут плюс один градус. При этом на смену солнечным дням придет облачная погода.

"Антициклон, вернувший на Южный Урал морозную зиму, понемногу начнет уходить. Атмосферное давление будет падать, а температурный фон благодаря южным потокам станет повышаться. Во вторник еще сохранится солнечная с ночными морозами погода, а со среды до пятницы, по мере отступления антициклона на восток, облачность начнет уплотняться, пройдет небольшой снег и термометры днем покажут плюс один - минус четыре градуса", - отмечается в комментарии дежурного синоптика Аллы Бурсаковой на сайте управления.