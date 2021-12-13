Противники санпропусков осквернили памятник героям движения Сопротивления под Парижем

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Неизвестные расписали краской мемориал на холме Мон-Валерьен под Парижем, воздвигнутый в честь героев движения Сопротивления, сражавшихся против фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945). Об этом сообщила в понедельник министр-делегат при министре вооруженных сил республики Женевьев Даррьессек.

"Возмутительный акт вандализма со стороны противников санитарных пропусков на монументе "Сражающаяся Франция", произошедший на холме Мон-Валерьен сегодня ночью, - написала она в своем Twitter. - Никакая идея не оправдывает нападок на этот уникальный объект национальной памяти. Это непростительно. Мы подадим жалобу".

Министр-делегат сопроводила свою запись фотографией каменной стены монумента, вдоль которой большими черными буквами нанесена надпись "Anti pass" ("Против пропуска"). Ее запись скопировала на своей странице министр вооруженных сил страны Флоранс Парли, которая также резко осудила поведение вандалов.

Создание мемориала "Сражающаяся Франция" началось в форте сразу после войны по указанию Шарля де Голля. В 1958 году из розового камня, привезенного из массива Вогезов, одного из центров партизанского движения, был воздвигнут 12-метровый крест и 150-метровая стена мемориала и его помещения. В 17 могилах мемориала находится прах людей, погибших в годы войны в концлагерях. Последняя церемония захоронения состоялась 11 ноября 2021 года, когда в присутствии президента Франции Эмманюэля Макрона в крипте перезахоронили останки последнего обладателя французского ордена Освобождения Юбера Жермена.

Санпропуска во Франции

Санитарные пропуска были введены во Франции в августе. Французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Несмотря на многочисленные массовые акции протеста, последовавшие после введения этого документа, 5 ноября Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции в окончательном чтении приняла законопроект, продлевающий действие санитарных мер по борьбе с пандемией коронавируса до июля 2022 года. Он продлевает действие санитарных пропусков на территории страны до 31 июля.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что пятая волна эпидемии станет сильнее и продолжительнее, чем четвертая, которая фиксировалась в начале лета. Он предупредил, что после 15 января все санитарные пропуска, выданные совершеннолетним жителям страны, будут аннулированы, если они не пройдут ревакцинацию. Также он сообщил, что с 29 ноября срок действия сертификатов, выданных на основе отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус, сократится с 72 до 24 часов.