Саратовский оперштаб ввел дополнительные ограничения на время новогодних праздников

ТАСС, 13 декабря. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Саратовской области ввел дополнительные ограничения, которые будут действовать с 20 декабря 2021 года по 10 января следующего года. В частности, вводятся ограничения при проведении детских новогодних мероприятий в закрытых помещениях, сообщил в понедельник председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале .

"Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции установлены дополнительные меры на период с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Данное решение принято на основе предложений главного государственного санитарного врача по Саратовской области. Новогодние мероприятия для детей проводятся при условии соблюдения [противоэпидемических] требований", - говорится в сообщении Бусаргина.

Так, при проведении детских мероприятий в закрытых помещениях заполнение зрительских мест не должно превышать 50% от проектной вместимости площадки. Кроме того, на мероприятия разрешается допускать только персонал, артистов, аниматоров и сопровождающих детей лиц, которые окончили вакцинацию против коронавируса или перенесли заболевание за последние полгода.

При этом детские мероприятия в закрытых помещениях разрешено проводить только в виде представлений или спектаклей со сцены или арены со зрительскими местами. Также запрещено проводить анимационную программу в фойе, холле здания. Программа должна проводиться без антракта, ее продолжительность не может превышать 1,5 часа, отметил Бусаргин.

Что касается санитарных мер, то в залах или фойе должно быть установлено оборудование для обеззараживания воздуха, разрешенное для работы в присутствии людей. Места общего пользования и контактные поверхности необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами не реже одного раза в два часа. На каждом входе в здание и залы также должны установить дозаторы с антисептиком, а персонал должен организовать бесконтактную термометрию.

По данным регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Саратовской области было зафиксировано 452 случая инфицирования. Общее количество заболевших COVID-19 составляет 127 046 человек. С начала пандемии медики вылечили 110 958 человек. Еще около 4,9 тыс. человек умерли от инфекции.