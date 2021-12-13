Эксперт: применение плазмы с антителами к ковиду эффективнее на ранних фазах болезни

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Столичные специалисты назвали ключевым критерием эффективного применения плазмы с антителами к коронавирусу попадание в терапевтическое "окно" - на ранних фазах заболевания. Об этом ТАСС сообщила главный врач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко.

"Самый ключевой критерий использования антиковидной плазмы как противовирусного лечения - успеть поймать момент на ранних фазах болезни, попасть в терапевтическое "окно", когда с момента появления первых симптомов прошло от трех до семи дней, и болезнь еще не перешла в тяжелую стадию. Сегодня это особенно актуально, потому что с дельта-штаммом мы видим более стремительное развитие заболевания", - сказала Лысенко.

По ее словам, особенное внимание важно уделять пациентам с высокими рисками течения COVID-19, и у них в упреждающих схемах инициировать лечение. Чем раньше врачи приступят к такой терапии, тем больше шансов, что смогут достичь положительной динамики у пациента. Эффективность применения иммунной плазмы скорее всего уменьшится для тех пациентов, которые находятся на ИВЛ, у которых развилась полиорганная недостаточность, и у тяжелых пациентов с ковидом спустя 10 дней с начала заболевания. Переливание плазмы проводится для госпитализированных пациентов на респираторной поддержке до этапа инвазивной вентиляции легких.

Врач подчеркнула, что плазма - не единственное лечение, который получает заболевший. Проводится комплексная терапия, в которую по решению врача может быть включена трансфузия иммунной плазмы. В случае, если организм пациента при встрече с вирусом не вырабатывает защитные антитела, то ему не получается с ним бороться. В донорской плазме содержатся антитела с вируснейтрализующим потенциалом, которые направлены на то, чтобы помочь пациенту, у которого еще нет своего специфического иммунитета, нейтрализовать вирус.

"Сейчас завершается 3-я фаза клинических исследований эффективности применения "Ковид-глобулина". Это уникальное лекарство на основе плазмы, содержащей антитела к коронавирусу. Препарат является разработкой холдинга "Нацимбио" госкорпорации "Ростех", - добавила Лысенко.

Проведенные исследования

Как отметила главврач, есть не одно исследование, которое показывает, что плазма эффективна. Но у них разные портреты пациентов и различные критерии для назначения, сравнивать такие исследования некорректно.

"Мы отталкиваемся от клинической картины пациента и титров иммунной плазмы. Если мы посмотрим на исследования, которые не показывают положительных результатов, то в большинстве случаев мы увидим, что они проводились для тяжелых пациентов. Если своевременно провести трансфузию и успеть на раннем "окне", то по нашим исследованиям, вероятность ухудшения состояния пациента и его перевода на ИВЛ снижается почти в 2 раза, а вероятность избежать летального исхода увеличивается на 19%", - пояснила Лысенко.

По ее словам, есть исследования, которые указывают, чем выше уровень антител с вируснейтрализующим потенциалом в плазме, тем лучше. Полагаясь на эти данные, врачи используют только высокотитрованную плазму.

Также в Москве проводились исследования плазмы от вакцинированных доноров. Они показали, что плазма привитых доноров не менее эффективна. И сегодня специалисты применяют плазму после болезни, вакцинации "Спутником V" и ревакцинации однокомпонентным "Спутником лайт". К публикации готовятся статьи в иностранные научные издания, подчеркнула она.