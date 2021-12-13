В МЧС напомнили о рисках травматизма из-за падения наледи и снега с крыш

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Риск травматизма людей существует в ряде регионов РФ в связи с падением наледи и снега с крыш, которые могут образоваться из-за перепадов температуры. Об этом в понедельник сообщил ТАСС начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Максим Бедило.

"Ожидается, что в зимний период количество осадков может превысить норму более чем на 120% на большей части Сибирского, Северо-Западного, Центрального федеральных округов, западе Приволжского федерального округа и на территории юга Камчатского края, - сказал он. - Кроме этого, долгосрочным прогнозом предусматривается, что в этот же период в указанных регионах возможны оттепели. Это значительно повысит вероятность обрушения элементов широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и сооружений в результате снеговой нагрузки и образования наледи (сосулек). В результате возрастают риски возникновения происшествий, связанных с травматизмом людей".

По словам специалистов ВНИИ ГОЧС, причинами этого могут стать несвоевременная уборка снега и наледей, ошибки при проектировании, ветхость зданий, отсутствие или некачественный утеплитель кровли, проведение ремонтных работ. "Так, в феврале текущего года в Новосибирске из-за несвоевременной уборки снега обрушилась крыша кафе. В результате ЧС пострадали четыре человека, один из них получил травмы, несовместимые с жизнью", - уточнил Бедило. Начальник ВНИИ добавил, что для предотвращения таких ситуаций рекомендуется принимать своевременные и достаточные меры по очистке кровель зданий от снега и наледей.

Кроме того, по оценке ученых института, высокие риски отрыва припая прибрежного льда с рыбаками-любителями на озере Байкал, Иркутском и Красноярском водохранилищах, Амурском заливе и других внутренних водоемах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.