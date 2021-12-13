Срок регистрации вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" продлили до 2023 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ продлил срок действия регистрационных удостоверений для вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" до 1 января 2023 года, сообщили в понедельник журналистам в центре "Вектор" Роспотребнадзора.

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"Решением Минздрава России срок действия регистрационных удостоверений на оба препарата был продлен на один год - до 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

Вакцины "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" были зарегистрированы 13 октября 2020 года и 26 августа 2021 года соответственно.

"Внесение необходимых изменений в регистрационные удостоверения вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" является важной вехой и подтверждением востребованности этих вакцин в условиях сохраняющейся заболеваемости", - отметил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.