Мезенцев заявил, что доклинические испытания "кефирной вакцины" завершаются

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Стадия доклинических испытаний так называемой кефирной вакцины в виде кисломолочного продукта завершается. Об этом в понедельник сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на заседании совместной коллегии Минздравов России и Белоруссии.

"Завершаются доклинические испытания "кефирной вакцины" на основе 48-го медицинского центра Минобороны России. Мы также рассчитываем, что самым тщательным образом будет дана скрупулезная, профессиональная оценка той работе, которую провели петербургские ученые. Но также важно отметить, что с работой равноправно ознакомлены представители Национальной академии наук Беларуси", - сказал он.

"Мы полагаем, что та работа, которая ведется в ряде других исследовательских медицинских центрах России <...> также только при поддержке экспертов в сопровождении министерств здравоохранения Белоруссии и России, должна получить поддержку в том числе в форматах Союзного государства", - отметил Мезенцев. Он добавил, что рассчитывает на придание работе над вакциной статуса программы Союзного государства.

Ранее госсекретарь Союзного государства предложил в ближайшее время рассмотреть вопрос поддержки и финансирования разработок в России и Белоруссии новых препаратов от коронавируса, в частности вакцины на основе молочнокислых бактерий, которую разрабатывают в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.