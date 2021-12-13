Минприроды сообщило об улучшении экологической обстановки в 2020 году

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минприроды России опубликовало государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды в России в 2020 году. По качеству воздуха, объемам накопленных отходов и восстановлению лесов отмечается положительная динамика по сравнению с 2019 годом, сообщает пресс-служба министерства в понедельник.

"Характеризуя экологическую обстановку в 2020 году, наблюдается положительная динамика по ряду показателей. Так, например, в 34 городах (проживает 9,6 млн человек) уровень загрязнения атмосферного воздуха был высоким и очень высоким, что на 6 городов меньше, чем в 2019 году. Было образовано почти 7 млрд тонн промышленных и коммунальных отходов, что на 10,3% меньше, чем в 2019 году. Объем сточных вод, сбрасываемых в природные поверхностные водные объекты, в 2020 году сократился на 5,97 % по сравнению с 2019 годом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для сохранения и восстановления лесов в 2020 году убрали свыше 17 тыс. неликвидной древесины в результате выборочных и санитарных рубок, а от очагов вредителей очистили почти 230 тыс. гектаров леса. В лесном законодательстве выявлено менее 26 тыс. нарушений, что на 29% ниже значения 2019 года.

"Важнейший фактор, который влияет на состояние окружающей среды, - это изменение климата. Так, в 2020 году почти на всей территории страны наблюдались максимальные значения осредненных аномалий, кроме Приамурья, Приморья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (среднегодовая аномалия по России составила около +3,2°C)", - сообщается в тексте.

По данным Минприроды, 2020 год стал необычайно теплым, а среднегодовая сумма осадков по стране составила 106% от нормы. Зарегистрирована 1 тыс. случаев опасных природных явлений, что на 97 случаев больше, чем в 2019 году.