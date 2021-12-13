Собянин открыл новый корпус центра паллиативной помощи в Москве

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл новый корпус московского многопрофильного центра паллиативной помощи на ул. Двинцев. Сюда уже перевели 101 пациента из соседнего корпуса, который в дальнейшем планируется отремонтировать.

"Замечательный корпус, который будет уютным для его обитателей и удобным с точки зрения оказания медицинской помощи. Тот (старый) корпус сейчас освободим до конца в следующем году и сделаем тоже реконструкцию, чтобы он был не хуже этого. Постепенно, корпус за корпусом, будет создана вообще новая система паллиативной помощи в Москве, медицинского, сестринского ухода, - одна из лучших в мире", - сказал Собянин в ходе общения с пациентами и сотрудниками центра. Мэр также поблагодарил волонтеров за их помощь.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, капитальный ремонт здания на ул. Двинцев для размещения в нем центра паллиативной помощи был начат в конце 2018 года и завершен осенью в этом году.

"В здании площадью 5,2 тыс. кв. м была создана максимально комфортная среда для пациентов, родственников и медицинских работников. Для оснащения корпуса было использовано современное практичное оборудование и красивая удобная мебель. Корпус отвечает всем европейским требованиям по оказанию качественной паллиативной помощи. Это не привычная больница, а скорее дом-пансионат", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что в здании и на прилегающей к нему территории создана безбарьерная среда. Пациенты могут проводить время в холлах и гулять в больничном сквере, приспособленном для людей с разной степенью мобильности.

Новый дом

Проживание пациентов организовано в палатах, рассчитанных на 1-4 человек, с отдельным санузлом, подъемниками для перемещения и многофункциональными кроватями с электроприводом, которые позволяют пациентам сохранять самостоятельность максимально долго. При желании пациенты могут создать в палатах приватное пространство с помощью специальных потолочных штор. Для пациентов, испытывающих трудности с дыханием, имеются палаты, оборудованные системой подачи кислорода и ИВЛ.

"В корпусе установлены инновационные ванны с гидромассажем, функцией наклона и удобной поднимающейся боковой дверью. Пациенты могут самостоятельно пользоваться ванной, не боясь поскользнуться и упасть. Маломобильных пациентов можно перемещать на специальных подъемниках прямо в ванне. В новом корпусе оборудованы кабинеты УЗИ и ЭКГ. Кроме того, закуплен передвижной рентген-аппарат, что позволит проводить обследования у постели больного", - добавили в мэрии.

Там заверили, что больничная аптека в центре располагает полным ассортиментом обезболивающих препаратов. Также в отдельной комнате родственники пациентов могут остаться на ночь и принять душ, приготовить еду на кухне. Холлы предусмотрены для общения, чтения книг, настольных игр и игры на фортепиано.

"Трансформируемый конференц-зал на первом этаже предназначен для проведения врачебных конференций и обучения сотрудников. Современная видеостена позволяет демонстрировать учебные и лекционные материалы, синхронизированные с практическими занятиями", - уточнили в пресс-службе.

Штат нового корпуса составляет 193 человека, в т. ч. 31 врач, 133 сотрудника среднего и младшего медперсонала и 29 прочих сотрудников.

"Как и во всех филиалах Центра паллиативной помощи, в новом корпусе работают координаторы благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", которые организуют для пациентов немедицинскую помощь. Это прогулки, пикники, различные культурные мероприятия - словом все то, что может подарить радость, привнести ощущение душевного покоя и комфорта в жизнь пациента и его семьи "на всю оставшуюся жизнь". А еще немедицинская помощь - это поддержка тех, у кого нет семьи и близких. После снятия ограничений, связанных с пандемией, координаторам фонда вновь смогут помогать волонтеры - в корпусе предусмотрено помещение, где они смогут переодеваться и оставлять свои вещи", - заключили в пресс-службе.