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Депутаты Белгородской областной думы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

При этом депутаты подготовят и направят предложения по доработке законопроекта, в частности, идеи по защите персональных данных при проверке вместе кодом паспорта

ТАСС, 13 декабря. Депутаты Белгородской областной думы на заседании в понедельник поддержали проект федерального закона о введении в России QR-кодов для посещения общественных мест на основании прививки от COVID-19 или перенесенного заболевания, сообщила председатель регионального парламента Ольга Павлова.

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"Кто за то, чтобы принять предлагаемое решение комитета [о поддержке проекта федерального законопроекта]? Спасибо, принято", - сказала Павлова по итогам подсчета голосов. Поддержали федеральный законопроект о QR-кодах 36 депутатов Белгородской областной думы, четыре депутата проголосовали против.

Как отметила Павлова, также депутаты аккумулируют и направят предложения по доработке федерального законопроекта, в том числе в части защиты персональных данных при проверке вместе QR-кодом паспорта, перечня возможных документов для подтверждения личности.

Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

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РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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