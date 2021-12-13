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Пандемия COVID-19
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В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании зарегистрировали первый случай смерти человека, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом", - отметил глава британского правительства, выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия COVID-19
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