В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании зарегистрировали первый случай смерти человека, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом", - отметил глава британского правительства, выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона.