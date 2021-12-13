Комитет Думы рекомендовал перенести рассмотрение законопроекта о QR-кодах на транспорте

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в понедельник рекомендовал снять с повестки работы палаты рассмотрение в первом чтении правительственного законопроекта о введении QR-кодов на авиарейсах и в поездах дальнего следования. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Евгений Москвичев.

Сертификаты по антителам и QR-коды на транспорте. О чем говорили на заседании в Госдуме

"Мы сняли с повестки дня сегодня рассмотрение на Совете Думы, будем предлагать, чтобы 16 декабря 2021 года законопроект о QR-кодах на транспорте - в авиации и на железной дороге [в поездах] дальнего следования - не рассматривался в первом чтении", - сказал он.

По словам депутата, комитет продолжит работу над документом "с министерством транспорта, со всеми ведомствами и общественными организациями". "Мы будем смотреть, чтобы система транспорта, как сказал [президент России] Владимир Владимирович [Путин], не давала сбоев, пассажир не замечал, что какие-то дополнительные требования при покупке билетов или при посадке в воздушное судно у нас имеются", - пояснил глава комитета.

Отвечая на вопрос о возможных сроках принятия законопроекта, Москвичев отметил, что комитет "не ставит перед собой даты и задачи", депутаты стремятся устранить проблемные моменты.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. До даты, которую своим нормативным актом установит правительство, при отсутствии такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения. По его словам, "это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан".