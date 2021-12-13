Алиханов: более 50% жителей Калининградской области имеют иммунитет к коронавирусу

"Половина населения области привита от нового коронавируса. План по вакцинации 80% совершеннолетних жителей региона исполнен на 70%", - сказал Алиханов.

По данным регионального Минздрава, полный курс иммунизации прошли 493 тыс. человек, а первым компонентом двухкомпонентной вакцины привиты 540 тыс., но среди них учитываются те, кто прошел ревакцинацию. "Я ориентируюсь на цифру 540 тыс. полностью вакцинированных, но это без учета военных, и плюс еще некоторые из более чем 60 тыс. жителей, прошедших лечение, в том числе 49 тыс., лечившихся на дому, еще не успели пройти вакцинацию. У нас в области 1 млн 30 тыс. жителей, и мы можем говорить, что 50%-ный порог имеющих иммунитет к заболеванию в целом по населению мы преодолели давно, - пояснил губернатор. - Сейчас охват вакцинацией без учета тех, кто привился повторно, составляет 59,2% взрослого населения - это превышает общероссийский показатель - 55,4%".

Алиханов отметил, что одним из важных стимулов активизации иммунизации жителей области стало внедрение системы QR-кодов для посещения общественных мест. "Мы стали одним первых регионов страны, который после Москвы системно внедрил и оставил эту систему уже осенью текущего года. Была первая задача - дать возможность тем, кто привился, пользоваться всеми услугами, вторая - стимулировать вакцинацию. Я считаю, что мы сделали правильно, что ввели эту систему даже до объявления президентом РФ нерабочих дней, потому что уже сразу после введения этой системы и постепенного ее распространения на ряд сфер темп вакцинации увеличился в разы", - отметил глава региона.

В области ежедневно прививки делают 4,5-5 тыс. человек, а в отдельные дни - до 9 тыс. человек, тогда как до внедрения QR-кодов в день прививки делали до 600 человек, уточнил губернатор. "Приоритет по-прежнему - вакцинация старшего поколения. Что касается вакцинации граждан 60 плюс, то из 231 тыс. таких жителей привиты 71,2%, или больше трети от всех вакцинированных в регионе. И мы стремимся, чтобы увеличить эту цифру до 90%", - сказал он. В области развернуты 28 мобильных прививочных пунктов, в том числе два из 11 калининградских работают круглосуточно. В них же можно привиться и от гриппа. В общей сложности в мобильных пунктах было привито первым и вторым компонентами вакцин более 173 тыс. человек - более трети всех вакцинированных в регионе. Мобильные кабинеты работают в крупных торговых центрах, учреждениях культуры и спорта. Помимо этого, до ноября функционировали прививочные кабинеты в передвижных медицинских комплексах, в которых параллельно также можно было пройти исследования - маммографию, флюорографию, УЗ-диагностику - и консультации узких специалистов. Сформированы 29 мобильных бригад, которые работают по заявкам предприятий и организаций в коллективах с численностью более 50 человек.

Эпидситуация в регионе

Вакцинация отразилась на темпах распространения инфекции. Снизилось число больных в стационарах, а у тех, кто лежит в больницах, часто отмечается более легкое течение болезни, отметил глава региона. Уровень заболеваемости новым коронавирусом в Калининградской области снизился до 200 и меньше человек в сутки, что в два раза ниже пика, когда ежедневно число заразившихся достигало 410 человек, уточнил он. Сейчас в регионе развернуто 1 697 коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями, занято 1 105 таких коек. От того, как будет развиваться ситуация, зависит принятие решений о постепенном смягчении действующих ограничений, в том числе системы QR-кодов, заметил глава области. Сейчас она распространена на заселение в отели, посещение предприятий общепита, торгово-развлекательных и торговых центров, фитнес-центров, учреждений культуры и кинотеатров, органов госвласти.