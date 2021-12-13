Голикова заявила, что распространение "омикрона" может усугубить ситуацию с ковидом в РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Появление и распространение нового штамма коронавируса "омикрон" может усугубить ситуацию с ковидом в России. Об этом в понедельник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"И второй момент, который, предварительно, может усугублять ситуацию [с ковидом в РФ], но мы его пока до конца оценить не можем, - это появление и распространение в мире <...> нового штамма коронавируса - "омикрона", - сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.

По словам вице-премьера, течение заболевания, которое вызвано штаммом "омикрон", пока нельзя оценить до конца, так как под наблюдением находятся всего 16 человек.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 63 странах, включая РФ.