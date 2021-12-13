Более 800 тыс. человек в Пермском крае приняли участие в экологической акции

ПЕРМЬ. 13 декабря. /ТАСС/. Добровольцы обустроили более 150 родников и прудов Пермского края, а также ликвидировали порядка 1,5 тыс. свалок в рамках акции "Дни защиты от экологической опасности". В ней принимал участие каждый третий житель региона, сообщается на сайте Минприроды края.

"В акции участвовало более 3 тыс. предприятий и организаций. За время проведения акции в текущем году в регионе проведено более 15 тыс. мероприятий эколого-просветительской и природоохранной направленности с участием более 816 тыс. человек (31,7 % населения края)", - говорится в сообщении.

Силами добровольцев приведено в нормативное состояние 583 км береговой полосы, обустроены более 150 родников и прудов. Также были ликвидированы 1 498 несанкционированных свалок и вывезено с зеленых зон более 6 тысяч тонн отходов.

Всероссийская акция "Дни защиты от экологической опасности" учреждена в 1996 году. В рамках акции проводятся мероприятия, направленные на снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и вовлечения в природоохранную деятельность новых участников. Также разрабатываются методы преодоления экологических угроз.