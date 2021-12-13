Цыбульский: статус площадок временного накопления ТКО нужно установить законодательно

АРХАНГЕЛЬСК, 13 декабря. /ТАСС/. Правовой статус площадок временного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) необходимо утвердить законодательно, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Он отметил, что это очень важно для удаленных территорий, откуда мусор невозможно вывозить регулярно.

"Мы уже выходили с предложением в правительство [РФ] и продолжаем на нем настаивать, нам надо дать четкое правовое определение так называемым площадкам временного хранения, где в течение определенного времени эти отходы могли бы накапливаться, а затем одномоментно вывозиться, поскольку понятно, что [мусора] в удаленных населенных пунктах производится в значительно меньших объемах, и вывозить их, условно говоря, каждую неделю - это серьезным образом дать дополнительную нагрузку на тариф", - сказал Цыбульский.

В настоящее время охват услугой по своевременному сбору и вывозу отходов у населения в Архангельской области составляет 94%. К 2024 году услугой должны быть обеспечены 100% жителей. К недостающим 6% в первую очередь относится население труднодоступных сел и деревень, транспортная связь с которыми находится в прямой зависимости от переправ, которые не работают в период ледостава и ледохода, часть населенных пунктов связана с остальной территорией только зимой сезонными дорогами.

В такие населенных пунктах и требуется обустройство площадок временного накопления ТКО или перегрузочных пунктов, где они бы могли накапливаться до 11 месяцев, пока не появится возможность их вывезти. В территориальной схеме обращения с ТКО таких площадок запланировано 60.

Также не установлены источники финансирования этих объектов. "Надеюсь, что в ближайшее время правовой статус площадок временного размещения появится, надеюсь, что на северных территориях, где это связано с большой удаленностью и небольшим количеством людей, нормативы по времени хранения этих отходов тоже будут увеличенными, - добавил губернатор. - И, скажу откровенно, мы бы очень хотели с учетом всех тех требований, которые сегодня предъявляются, чтобы нам, может быть, была какая-то дополнительная федеральная программа по поддержке создания этих площадок временного накопления. Это не только наша проблема, это проблема многих регионов, где есть такие удаленные территории".

Также глава региона отметил, что в настоящее время в терсхеме не предусмотрено создание мусоросжигающих заводов или установок. Пока остается открытым вопрос с Новой Землей, где возможно использование инсинераторной установки. "Новая Земля - территория особая, там во многом коммунальные функции выполняет компания Министерства обороны, поэтому это одна из версий, как можно там реализовать наши подходы по обращению с отходами. Но, думаю, что для Новой Земли - это, пожалуй, единственное место, где это может быть реализовано. В остальных мы полностью отказались от инсинерации", - сказал Цыбульский.