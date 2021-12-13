Сахалинские власти заявили, что региону потребуются кадры для климатической программы

ТАСС, 13 декабря. Новые профессионалы потребуются Сахалинской области для реализации климатической программы региона, заявил ТАСС заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, курирующий климатическую повестку.

"Одним из пунктов климатической программы является развитие водородной энергетики. Наше предложение было поддержано в утвержденной правительством Российской Федерации концепции развития водородной энергетики страны, в части создания Восточного кластера. При формировании водородного кластера мы не только ориентируемся на экспорт, но и формируем экосистему внутреннего потребления водорода. А это значит, что нам снова потребуются новые профессионалы уже в этой области, особое внимание мы уделяем подготовке квалифицированных кадров", - сказал он.

Ранее власти Сахалинской области первыми в России утвердили климатическую программу региона до 2025 года. Презентовать ее планируется 14 декабря. В программе, в частности, будет представлена дорожная карта по достижению углеродной нейтральности региона и описаны конкретные мероприятия для этой цели. После этого она появится в открытом доступе.

Аленьков также рассказал, что Сахалинский государственный университет в составе консорциума стал победителем конкурса по созданию НОЦ "Север - территория развития". В рамках НОЦ СахГУ возглавил блок по водородным технологиям и получил грант на создание новой лаборатории. Кроме того, университет в составе консорциума "Водород как основа низкоуглеродной экономики" будет выполнять форсайт-исследование перспектив развития водородных технологий.

В рамках климатической программы большое внимание будет уделено снижению выбросов парниковых газов. В рамках совместного проекта СахГУ, Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля и правительства региона был создан Сахалинский климатический центр. Цель проекта - оказание комплексной научно-исследовательской, образовательной и экспертной поддержки проектам устойчивого развития Сахалинской области с низким уровнем выбросов парниковых газов. Климатический центр предполагает проектирование климатического полигона, программа развития которого была утверждена на заседании Совета карбоновых полигонов и предполагающая, в частности, развертывание морского климатического полигона.

Климатическая повестка

В текущем году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Ранее Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов.

В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности, то есть состояния, при котором масса выбросов парниковых газов на территории будет равна массе их поглощения за календарный год.