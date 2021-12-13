Рабочая группа при комитете Госдумы займется разработкой проекта о буллинге

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по детской безопасности, созданная на базе комитета Госдумы по просвещению, займется разработкой законопроекта, направленного на решение проблемы травли детей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

"Недавно мною была создана на базе комитета Госдумы по просвещению рабочая группа по детской безопасности, которая займется разработкой законопроекта о буллинге. Очевидных быстрых решений у этой проблемы нет, для создания законодательной инициативы потребуется широкое экспертное обсуждение. Для участия в рабочей группе уже подали заявки 156 экспертов", - сказала парламентарий.

В пресс-службе Лантратовой уточнили, что первое заседание рабочей группы по детской безопасности может пройти в декабре.

Кроме того, комментируя ЧП у здания православной гимназии в Серпухове, депутат заявила, что число подобных случаев "будет увеличиваться, так как работа с проблемой начинается уже после трагедии". "В причинах случившегося еще предстоит разобраться, надо выяснить реальный уровень проблемы, с которой столкнулся молодой человек, понять, действительно ли он подвергался буллингу", - сказала она. "Хорошо, что параллельно с правоохранительными органами, свою проверку инициировала РПЦ", - добавила Лантратова.

По данным следствия, в понедельник около 08:30 утра 18-летний бывший ученик православной гимназии рядом с Введенским Владычным женским монастырем в Серпухове у порога учреждения подорвал взрывное устройство. В результате он сам получил множественные ранения, в том числе травматическую ампутацию ноги. Он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Также пострадали находившиеся рядом ученики, один из них госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту нападения по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.