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Малярийные комары могут появиться на севере России из-за изменения климата

При этом пока в северных регионах недостаточно тепло, чтобы анофелес и прочие подобные переносчики могли там проживать, отметила доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ТюмГМУ Мария Орлова

ТЮМЕНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Малярийные комары с потеплением климата могут прижиться в северных широтах России. Об этом в понедельник журналистам сообщила доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета (ТюмГМУ) Мария Орлова.

"В связи с глобальным потеплением целый ряд переносчиков возбудителей опасных заболеваний, предположительно, будут мигрировать на север, в том числе на территории России. Это, прежде всего, комары рода анофелес - переносчики малярии. Высокие температуры будут способствовать их приспособлению к жизни в высоких широтах", - сказала Орлова.

По словам исследователя, пока в северных регионах недостаточно тепло, чтобы анофелес и прочие подобные переносчики могли там проживать. "Малярийного комара обнаруживали в сборах единично, правда, стоит отметить, что систематически. Тем не менее, совершенно явно, что его ареал продвигается на север, а вместе с ним продвигается и ассоциируемый с ним возбудитель - малярия", - сказала Орлова.

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