Голикова не исключила рост заболеваемости ковидом после новогодних праздников

"Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания - сейчас сказать сложно <...>. Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали те ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания, особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друга друга, а ограничительные меры уходят на второй план", - сказала она на заседание фракции "Новые люди" по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

Она также сообщила, что Россия не сможет закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок россиян за рубеж в новогодние праздники. "Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться, с учетом большим трансграничных перетоков, с учетом того, что [наступают] новогодние праздники, и граждане поедут отдыхать за рубеж", - сказала Голикова.