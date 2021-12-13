{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Голикова не исключила рост заболеваемости ковидом после новогодних праздников

По словам вице-премьера, РФ не сможет полностью закрыться из-за высоких трансграничных перетоков и выезда россиян за границу в праздники

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в России после новогодних каникул, поэтому регионы должны и дальше соблюдать ограничительные меры, несмотря на наступление праздников. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Я не исключаю, что после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости, но как он будет выражаться: будет ли это бессимптомное течение, легкое течение или тяжелые формы заболевания - сейчас сказать сложно <...>. Мы сейчас ориентируем наши регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали те ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания, особенно в преддверии праздников, когда все хотят отдохнуть и поздравить друга друга, а ограничительные меры уходят на второй план", - сказала она на заседание фракции "Новые люди" по обсуждению законопроектов о QR-кодах.

Она также сообщила, что Россия не сможет закрыть все границы из-за больших трансграничных перетоков и поездок россиян за рубеж в новогодние праздники. "Мы должны исходить из ситуации, что не сможем полностью закрыться, с учетом большим трансграничных перетоков, с учетом того, что [наступают] новогодние праздники, и граждане поедут отдыхать за рубеж", - сказала Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма
По словам премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, на омикрон-штамм приходится 40% всех новых случаев инфицирования коронавирусом в Лондоне
В Великобритании зафиксировали первый случай смерти из-за омикрон-штамма
Читать полностью