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Эпидпорог по ОРВИ в Свердловской области превышен на 87%

Показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более зафиксирован в шести муниципальных образованиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали за прошлую неделю более 54 тыс. случаев ОРВИ в Свердловской области, что на 87,8% выше уровня эпидпорога. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"B Свердловской области за неделю с 6 по 12 декабря 2021 года зарегистрировано 54 328 случаев ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 87,8%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более зафиксирован в шести муниципальных образованиях. В структуре заболевших 67% составляют дети, максимальный уровень заболеваемости зафиксирован в возрастной группе от трех до шести лет.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 26,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога на 78,8%.

Ранее в департаменте образования администрации города сообщили ТАСС, что более 70 групп в детских садах и 269 классов в школах переведены на дистанционное обучение из-за ковида и ОРВИ.

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РоссияСвердловская область
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