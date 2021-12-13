Микроскоп Чарльза Дарвина выставили на торги в Лондоне

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Микроскоп, принадлежавший английскому натуралисту Чарльзу Дарвину (1809-1882), выставлен на торги в Лондоне за £250-350 тыс. ($330-465 тыc.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в аукционном домом Christie’s, который предложит этот лот коллекционерам 15 декабря на торгах ценных книг и рукописей в рамках недели классического искусства.

Микроскоп, созданный по образцу модели Чарльза Гулда, был подарен Дарвином его сыну Леонарду (1850-1943) в 1864 году. Он передавался по наследству и оставался в семье на протяжении почти 200 лет.

Научная карьера Чарльза Дарвина началась с его исследований морских обитателей Ферт-оф-Форт, залива Северного моря у восточных берегов Шотландии. Они начались в 1826 году и успешно завершились весной 1827 года, когда он представил свою первую научную работу Плиниевскому студенческому естественно-научному обществу при Эдинбургском университете, отмечают в аукционном доме. Эти даты совпадают с появлением на рынке нынешнего микроскопа, который был разработан Чарльзом Гулдом примерно в 1825 году. Известно, что из шести уцелевших микроскопов, связанных с Чарльзом Дарвином, четыре были приобретены позже (два в 1831 году, один в 1847 году и еще один примерно в 1848 году), а пятый не предназначен для изучения морских беспозвоночных. К их исследованию Дарвин впоследствии вернулся во время и сразу после путешествия на корабле "Бигль".

"Для меня огромная честь представить коллекционерам микроскоп Дарвина, история которого охватывает шесть поколений его семьи. Инструмент такой огромной научной важности невероятно редок, это единственный дарвиновский микроскоп, который когда-либо предлагался на аукционе, и известно, что существует только пять других микроскопов, принадлежавших Чарльзу Дарвину", - заметил руководитель отдела научных инструментов, глобусов и естественной истории Christie’s Джеймс Хислоп.