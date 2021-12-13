В Вологодской области свернут еще 200 ковидных коек в связи со снижением числа пациентов

ВОЛОГДА, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области свернут еще 200 ковидных коек и перепрофилируют их под оказание плановой медицинской помощи. Уровень загрузки моногоспиталей снизился на сегодня до 56%, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Поддерживаю предложение департамента здравоохранения области по сокращению инфекционных коек - по 100 коек в моногоспиталях в Вологде и Череповце", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По данным главы региона, третью неделю подряд в области снижается количество заболевших коронавирусом, за минувшие сутки заразились менее 350 человек, тогда как в конце ноября ежедневно выявляли более 400 случаев. Коэффициент распространения инфекции составляет менее единицы - 0,98. "На сегодня госпитализировано чуть более 1 тыс. человек (1 067 - прим. ТАСС), уровень загрузки моногоспиталей составляет 56%, то есть 44% - это свободный коечный фонд. Всего развернуто 1 885 инфекционных коек, что полностью обеспечивает потребность", - сообщил Кувшинников.

На 13 декабря в области выявили 94 850 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 347. Выздоровел 84 673 человека, умерли - 2 747. С 6 октября в области ввели обязательную вакцинацию для части категорий населения, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 1 ноября повсеместно при посещении медучреждений, учреждений культуры и спорта требуется QR-код или справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.