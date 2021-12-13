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Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск AP Photo/Richard Drew
Описание
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск
© AP Photo/Richard Drew

Илон Маск выбран "Человеком года" по версии журнала Time - трансляция.

Новость дополняется

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Маск, Илон
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