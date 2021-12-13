В 2022 году пройдет всероссийская педагогическая экспедиция "Моя страна - моя Россия"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Организаторы всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия" намерены провести Всероссийскую педагогическую экспедицию с одноименным названием в следующем году. Об этом сообщила руководитель конкурса, проректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Лариса Пастухова на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

"Мы хотим поехать в настоящую экспедицию и посетить удаленные населенные пункты. В общем готова концепция этой экспедиции, которая как раз будет приурочена к юбилейному, 2023 году, и в течение 2022 года будет реализована. Это российская педагогическая экспедиция "Моя страна - моя России", где мы посетим те школы, те колледжи, те вузы, где работают уникальные преподаватели, педагоги - носители практик гражданско-патриотического воспитания", - сказала Пастухова. Она добавила, что параллельно с конкурсом следующего года будет объявлен конкурс по выявлению этих практик и составлен маршрут.

Она напомнила, что уже два года проводится всероссийская онлайн-экспедиция "Моя страна - моя Россия", этот формат себя оправдал, была получена серьезная база данных лекций, интересных интерактивных занятий, ориентированных на детей и молодежь. Пастухова пригласила к участию всех, кто к этой работе готов подключиться, чтобы к юбилейному конкурсу появилась педагогическая энциклопедия тех живых педагогических практик, которые сегодня реализуются в российских городах и селах. Конкурсу "Моя страна - моя Россия" в 2023 году исполняется 20 лет.

Она также сообщила, что конкурс следующего года будет посвящен вопросам экологии, инклюзивного образования, народным промыслам. "Профильная экологическая номинация будет присутствовать. Мы сегодня с рядом образовательных организаций высшего образования отрабатываем тематическую номинацию, связанную с развитием доброжелательной среды, с инклюзивным образованием. И понимаем, что эта тематика очень важная. И в следующем году она найдет свое отражение в перечне конкурсных номинаций. Народные промыслы - это будет отдельный профиль, который вместе с развитием внутреннего туризма <…> появится в конкурсных наших мероприятий", - сказала проректор.

Пресс-конференция была посвящена подведению итогов XVIII сезона Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, "Моя страна - моя Россия" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

В 2021 году Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" реализуется в рамках Года науки и технологий. Его участниками стали более 90 тыс. человек. Говоря о нынешнем конкурсе, Пастухова отметила, что большинство номинаций так или иначе отражали научную тематику и были сопряжены с современными инновационными технологиями, появился впервые за 18 лет "космический профиль", количество финалистов выросло в два раза по сравнению в прошлым годом.