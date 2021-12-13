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Пандемия COVID-19
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Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Китае

Инфицированный прибыл из-за рубежа 9 декабря

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Первый случай инфицирования человека омикрон-штаммом коронавируса выявлен в северном китайском городе Тяньцзинь. Об этом говорится в заявлении эпидемиологического штаба города.

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Указывается, что инфицированный прибыл из-за рубежа 9 декабря. Коронавирус у него был выявлен из проб, взятых из дыхательных путей. Заболевание у инфицированного протекает бессимптомно, он направлен в больницу и изолирован. "Это первый случай обнаружения штамма "омикрон" в материковом Китае", - отмечается в заявлении властей.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 64 странах, включая РФ.

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