В Петербурге школьникам разрешили уйти на каникулы с 25 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Школьники Санкт-Петербурга смогут начать каникулы 25 декабря по желанию родителей, 27 и 28 декабря объявлены днями свободного расписания в школах. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте".

"Официально зимние каникулы начинаются 29 декабря. Уже к концу следующей недели будут выставлены все оценки и проведены все школьные елки. В принципе, можно было бы и уходить на каникулы. Но большинство родителей работают, у них каникулы еще не начнутся. И неработающая школа создаст для них ненужные сложности. Поэтому, посоветовавшись с коллегами, решили: два последних дня четверти - 27 и 28 декабря - школы будут работать по свободному расписанию. Это означает, что дети смогут приходить туда как обычно. Но каждая образовательная организация сама примет решение, будут ли в эти дни идти уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия. Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск, они могут начать каникулы уже с 25 декабря", - говорится в сообщении.

По данным Потехиной, сводка заболеваемости в образовательных учреждениях Петербурга демонстрирует положительные изменения по сравнению с 2020 годом. Если тогда количество одновременно болеющих педагогов составляло более 2 тыс., то сегодня не превышает 300 человек. Такая же тенденция наблюдается и среди учеников, в прошлом году количество болеющих составляло 4 тыс., сейчас - около 2 тыс. Количество детей, находящихся на обучении в смешанном формате, сейчас 6 тыс., в декабре прошлого года было более 22 тыс. Единственный показатель, который находится на том же уровне, - количество классов, перешедших на дистанционное обучение. На прошлой неделе на данный формат были переведены около 550 классов.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия 6 декабря сообщила, что в городе отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. Из 83,1 тыс. случаев более 53 тыс. - дети. В сравнении с эпидемиологическим порогом заболеваемость среди детей 7-14 лет выше почти на 150%.

Комитет по образованию Ленинградской области сообщил, что школьники региона уйдут на каникулы с 25 декабря по 9 января. Такое решение принял штаб по нераспространению коронавирусной инфекции.