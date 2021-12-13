Всех птиц в подсобных и фермерских хозяйствах Тюменской области будут прививать от гриппа

ТЮМЕНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют привить от птичьего гриппа после вспышки заболевания в 2021 году всех птиц в подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах, что составляет около 500 тыс. голов. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре правительства региона.

В Тюменской области в 2021 году произошла вспышка птичьего гриппа на птицефабрике "Боровская". С 13 октября предприятии ввели карантин, а все поголовье птицы на производстве уничтожили.

"С целью профилактики в 2022 году на территории Тюменской области Управление ветеринарии планирует проведение вакцинации домашней птицы, содержащейся в личных подсобных хозяйствах граждан и КФХ, за исключением птицефабрик, против высокопатогенного гриппа птиц. В Тюменской области зарегистрировано в личных подсобных хозяйствах около 500 тыс. голов птицы всех видов, которые подлежат вакцинации в 2022 году", - сказали в центре.

Как уточнил ТАСС руководитель управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц, в личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах в 2021 году массовая вакцинация птиц от гриппа не проводилась. Птиц прививали вакциной только в местах вспышек инфекций.

Вакцинацию будут проводить во всех муниципалитетах региона. Власти уже подготовили заявку на поставку вакцины за счет федерального бюджета. Вид препарата определят после согласования заявки. Ожидается, что вакцину поставят в регионе в первом квартале 2022 года. В центре добавили, что в результате от вспышки птичьего гриппа в 2021 году в регионе погибло около 4,3 млн птиц.