Голикова сообщила, что менее 4% вакцинированных от ковида заболевают им в России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 3,9% вакцинированных от коронавируса заражаются им в России, доля повторных случаев заболевания составляет менее 1%. Об этом заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Доля заболевших [ковидом] от общего количества вакцинированных [от него] составляет 3,9%. Что касается переболевших и повторного заболевания, то процент от переболевших составляет 0,74%", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Новые люди" в Госдуме.

По словам вице-премьера, этот показатель дал основание продлить срок действия сертификата переболевшего ковидом с полугода до года.

Голикова добавила, что мониторинг ситуации с распространением коронавируса ведут все страны, и эта информация корректируется "в том числе с учетом выявления новых штаммом, реагирования, а также лекарственных и вакцинных препаратов на эти штаммы и оценки уровня защиты".

"Несмотря на то, что мы срок действия сертификата вакцинированного и переболевшего установили на год, мы с учетом позиции ВОЗ настоятельно рекомендуем гражданам в отношении себя и своих близким принимать решение вакцинации, особенно тем, кто не переболел, раз в полгода", - сказала вице-премьер.