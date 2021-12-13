Голикова сообщила, что законопроект о QR-кодах не коснется детей

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Законопроект о введении QR-кодов в России не коснется детей. Прививать их можно исключительно добровольно и с согласия родителей, требовать обязательные ПЦР-тесты от детей никто не может, заявила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы не требуем от детей тестирований на ПЦР. Более того, у нас даже этот законопроект, который мы сегодня обсуждаем, вообще детей вывел из категории тех, кто регулируется данным законопроектом. На сегодняшний день прививка для детей исключительно добровольная и с добровольного согласия родителей, поэтому, если где-то есть случаи ПЦР-тестирований детей, передайте это [главе Роспотребнадзора] Анне Юрьевне [Поповой]", - сказала Голикова на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции ЛДПР в Госдуме.