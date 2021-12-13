Знание языка и этикета. Как в Узбекистане обучают выезжающих на заработки в Россию

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Узбекистана создали специальные моноцентры, в которых собрали службы, занятые подготовкой узбекистанцев, планирующих выехать на заработки в Россию. В них кандидаты обучаются профессии, языку, знакомятся с российским законодательством. Самый крупный в республике моноцентр, представляющий из себя комплекс из нескольких соединенных между собой шестиэтажных зданий, находится в пригороде Ташкента.

"Ташкентской моноцентр является пилотным проектом, реализованным по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, с момента его открытия прошло около двух лет, за это времени здесь обучились 2,5 тыс. человек", - рассказала корреспонденту ТАСС в понедельник директор учреждения Нодира Умарова. Она отметила, что обучение в центре, который оснащен по последнему слову техники, бесплатное.

Чтобы попасть в моноцентр, безработные, планирующие выехать на работу в Россию, обращаются в миграционный центр, который находится на первом этаже одного из зданий комплекса, после оформления необходимых документов их направляют на обучение одной из профессий технической и строительной направленности.

Получив профессию, будущие трудовые мигранты начинают принимать участие в отборах кандидатов на работу на территории Российской Федерации, которые регулярно проводят в моноцентрах российские фирмы и предприятия. Если уровень их квалификации устраивает будущих работодателей, начинается следующий этап их подготовки для работы за границей - медицинская комиссия, которую проводят российские специалисты, проверка, нет ли у граждан запрета на въезд в Россию, и дактилоскопическая экспертиза.

"Как правило, запрет выявляется у 1,5% желающих выехать в Россию", - уточнил корреспонденту ТАСС сотрудник московского многофункционального миграционного центра МВД РФ, представительство которого с недавнего времени на постоянной основе функционирует в рамках моноцентра в Ташкенте. По его данным, примерно половина всех трудовых мигрантов хотели бы работать в Москве и Московской области.

Знание русского языка

Сегодня одним из обязательных условий работы узбекистанцев в Российской Федерации является знание русского языка. В Узбекистане этим занимается представительство Российского университета дружбы народов (РУДН), которое также расположено под крышей ташкентского моноцентра. "Наши специалисты разработали специальную методику обучения жителей республики по 26 направлениям, при этом мы не требуем от обучаемых знания, к примеру, биографии или поэзии Пушкина, мы стремимся, чтобы они понимали работодателей и требования техники безопасности", - рассказал директор представительства Андрей Колесников. По его словам, срок обучения составляет от одного до трех месяцев, за это время обучаемые, как правило, осваивают и запоминают 500-600 слов, которых им достаточно для общения и работы в России.

"В рамках обучения преподаватели русского языка также объясняют узбекистанцам российские правила приличия, рассказывают, что можно, а чего нельзя делать в нашей стране, ее обычаях и традициях", - добавил Колесников. Он отметил, что за последнее время РУДН на свои средства провел в республике ряд недельных и месячных семинаров по переподготовке 1 500 местных преподавателей русского языка.

"При этом в настоящее время мы учим русскому языку не только в моноцентрах, но и самых отдаленных районах республики", - подчеркнул Колесников.

Планы и перспективы

Эксперты полагают, что в обозримом будущем трудовая миграция останется важнейшей статьей пополнения бюджета. Этим объясняется внимание, которое власти республики уделяют созданию условий для ее развития. В частности, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приветствовал принятое на октябрьском саммите СНГ в Душанбе заявление о развитии сотрудничества в этой области. Он отметил, что следующим этапом должны стать совместные шаги по совершенствованию рынка труда.

Президент РФ Владимир Путин 9 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подчеркнул важность того, чтобы люди, приезжающие в Россию на заработки, готовились к этой поездке у себя на родине, изучали язык, российское законодательство, знали бы свои права и обычаи жителей РФ.