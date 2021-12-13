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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Дума 16 декабря рассмотрит в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте сняли с рассмотрения

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг, 16 декабря, рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщил по итогам Совета Думы первый вице-спикер Александр Жуков.

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"В четверг в первом чтении будет рассмотрен законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, или о санитарных пропусках, как его сегодня называли", - сказал он.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о введении QR-кодов на транспорте снят с рассмотрения.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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