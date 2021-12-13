Система оповещения населения о белых медведях начала работать в поселке Ненецкого АО

ТАСС, 13 декабря. Система оповещения населения о присутствии белых медведей начала работать в заполярном поселке Амдерма Ненецкого автономного округа (НАО), сообщила в понедельник пресс-служба представительства WWF России в Баренц экорегионе.

"В поселке Амдерма Ненецкого автономного округа заработала система оповещения местного населения. Светозвуковые сигналы будут предупреждать жителей о том, что в поселок зашел белый медведь, и нужно немедленно укрыться в безопасном месте", - говорится в сообщении.

В поселке установили 15 светозвуковых оповещателей, которые будут информировать людей.

В Амдерме проживает около 250 человек, в населенном пункте есть школа и детский сад. За последние годы к поселку на побережье Карского моря довольно часто подходят белые медведи и заходят в него. Обычно хищников отгоняет бригада "Медвежьего патруля".

Но если медведь заходит в поселок, то важно максимально быстро предупредить местное население об опасности. "Медведей было очень много в этом году. Бывали случаи, когда медведи незаметно пробирались в центр поселка, а людей об этом не успевали предупреждать, - приводит пресс-служба слова руководителя "Медвежьего патруля" в Амдерме Юрия Поповича. - Нам теперь не нужно обзванивать жителей и надеяться на работу сарафанного радио".

В составе патруля в Амдерме пять человек. Для них закуплены зимние и летние костюмы, амуниция, средства отпугивания, рации и топливо.