Соборную мечеть планируют построить в Татарстане к 1100-летию принятия ислама Булгарией

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Проработка вопроса строительства в Татарстане Соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией включена в план мероприятий по подготовке и проведению празднования. Всего в рамках плана утверждено 71 мероприятие, сообщается на сайте правительства РФ.

"В честь празднования годовщины в Казани ведется проработка вопроса строительства комплекса Соборной мечети имени 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, включающего музей, библиотеку и выставочно-лекционные залы", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина поясняется, что в рамках плана утверждено 71 мероприятие, в том числе создание в Казани научного центра по сохранению, изучению, популяризации и введению в научный оборот исламских рукописных источников, хранящихся в фондах различных библиотек и научных учреждений. Кроме того, в регионе планируется провести ряд научных, культурных и просветительских мероприятий, которые позволят не только показать значимость принятия ислама Волжской Булгарией для объединения людей, но и укрепить авторитет России в исламском мире.

"Ряд запланированных мероприятий имеют не только общефедеральное, но и международное значение. В их числе заседание Группы стратегического видения "Россия - Исламский мир" с участием руководства Организации исламского сотрудничества, Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit". Раскрытию потенциала богатого богословского наследия мусульман России, повышению имиджа и авторитета страны в исламском мире послужат мероприятия в рамках 45-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая пройдет в Казани. Все это позволит продемонстрировать мировому сообществу уникальность цивилизационного развития России, тесное переплетение культур Востока и Запада, гармоничное межрелигиозное взаимодействие", - цитирует пресс-служба правительства РФ слова президента Татарстана Рустама Минниханова.

Утвержденный план также включает в себя мероприятия в Ульяновской области, Нижнем Новгороде, Москве и других регионах.