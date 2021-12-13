Число заболевших ОРВИ в Липецкой области за неделю выросло почти на 20%

ТАСС, 13 декабря. Медики в Липецкой области за неделю выявили 9 593 заболевших ОРВИ, что на 1 403 человека больше (на 17,1%) показателей предыдущей недели. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

"В Липецкой области за 49-ю неделю зарегистрировано 9 593 случая острых респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа - 16", - сообщила пресс-служба.

По ее данным, неделей ранее в регионе выявили 8 190 случаев ОРВИ, в том числе один случай гриппа, а конце октября - начале ноября зафиксировали три случая гриппа среди детей в возрасте до трех лет. Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, за прошлую неделю в общем числе заболевших ОРВИ дети до 14 лет составили 72%. Неделей ранее детей среди заболевших было 65%.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в регионе планируют вакцинировать от гриппа не менее 60% населения, или 684 тыс. человек. На 13 декабря прививку сделали 551 тыс. человек, план по вакцинации выполнен на 80,5%, осложнений не зарегистрировали.