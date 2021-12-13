Затраты на отопление компенсируют жителям Омской области после аварии на месторождении

ОМСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области компенсируют затраты на альтернативные источники отопления, в частности электроэнергию, для порядка 800 жителей в трех районах на севере региона, которые из-за аварии на скважине Тевризского газового месторождения рискуют остаться без тепла. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Омской области.

13 декабря на аппаратном совещании, которое было посвящено аварийному отключению газа в трех районах на севере области - Тевризского, Знаменского и Тарского, губернатор Александр Бурков заявил о необходимости в кратчайшие сроки перевести почти 800 абонентов на альтернативные источники отопления, а также компенсировать им затраты на иные источники тепла.

"Мы отслеживаем счета, которые выставляет электросбытовая компания и на газ, и за электричество. Если расходы жителей будут превышать, по каждому случаю будет адресно рассматриваться вопрос компенсации", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ региона Антона Гаака в ответ на предложение губернатора.

В пресс-службе Минэнерго Омской области агентству уточнили, что под отключение попали 694 абонента в регионе из-за падения давления на скважине почти в три раза. Всего под отключение, о котором уведомили накануне, попадают дома 3 785 абонентов.

Также собеседница агентства отметила, что власти Омской области рассчитывают, что ООО "Газпром подземремонт Уренгой" завершит 25 декабря работы на одной из трех скважин - №6 - на Тевризском месторождении, благодаря чему проблемы с бесперебойной подачей газа будут решены.

Добычу природного газа на Тевризском месторождении организовали в 1998 году для снабжения трех районов - Тевризского, Знаменского и Тарского. Сейчас подача осуществляется только из одной из трех скважин - №110, которая не в состоянии обеспечить вырастающее в морозы потребление газа. Не работают скважины №5 и №6. 12 декабря из-за падения давления на единственной скважине "Тевризнефтегаз" уведомил власти региона об угрозе полного отключения потребителей для проведения аварийных работ.