Петербург стал лидером по количеству участников в конкурсе "Флагманы образования. Школа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Количество заявок на участие во всероссийском профессиональном конкурсе "Флагманы образования. Школа" от Петербурга достигло более 2,5 тыс., что сделало город лидером по данному показателю. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Санкт-Петербурга.

"На сайте флагманыобразования.рф зарегистрировались 36 758 человек. Лидером по количеству заявок стал Санкт-Петербург (2 583 заявки), далее следуют Краснодарский край (1 754 заявки), Нижегородская область (1 570 участников), Чеченская Республика (1 311 заявок) и Свердловская область (1 145 заявок)", - говорится в сообщении.

"Флагманы образования. Школа" - всероссийский профессиональный конкурс, реализуемый про поддержке Министерства посвящения РФ в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Его цель поддержать талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма. Конкурс ориентирован на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников. С 15 декабря начнется дистанционное тестирование для участников, а затем пройдут очные полуфиналы в восьми федеральных округах России, в финал пройдут 100 команд-победителей.