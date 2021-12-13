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Новогодние мероприятия для детей разрешили проводить в Новгородской области

В детсадах не будут требовать у родителей наличие QR-кода

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор по Новгородской области разрешил проведение детских новогодних утренников в регионе. Об этом в понедельник на заседании оперативного штаба сообщила главный санитарный врач области Елена Никифорова.

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"Принято решение о том, что новогодние утренники будут проводиться. Мы дадим ряд рекомендаций. В частности, в детских садах и школах эти мероприятия должны проходить только по группам и классам. В детских садах мы не будем требовать наличия QR-кодов у родителей, ограничим лишь количество участников: один родитель - один ребенок. В школах и учреждениях дополнительного образования сопровождающие детей родители должны иметь QR-код, численность участников мероприятия не должна превышать 50 человек. Обязательно наличие масок и контроль состояния здоровья. Приглашенные аниматоры и артисты также должны иметь QR-код", - сказала Никифорова.

По информации главного государственного санитарного врача по Новгородской области Елены Никифоровой, в области продолжает снижаться темп прироста заболевших. За истекшую неделю зарегистрировали 1 416 случаев ковида, при этом снизилось количество "тяжелых" больных. Между тем, на этой неделе зафиксировали рост на 5% по ОРВИ в целом: эпидемический порог превышен в Батецком, Волотовском, Демянском, Маревском и Крестецком районах.

Министр здравоохранения области Резеда Ломовцева сообщила, что на стационарном лечении сейчас находятся 793 пациента, 40,6% коечного фонда свободно. Учитывая текущую ситуацию, сегодня начаты противоэпидемические и санитарные мероприятия по обработке госпиталя ветеранов войн, к концу недели учреждение приступит к работе в штатном режиме.

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РоссияНовгородская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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