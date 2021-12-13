Авиадебошира сняли с рейса Ульяновск - Москва после отказа надеть маску

УЛЬЯНОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Полицейские составили административные протоколы в отношении пассажира рейса Ульяновск - Москва, который оскорблял членов экипажа и полицейских и отказался надеть маску. В перелете мужчине было отказано, говорится в сообщении, распространенном в понедельник Управлением на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

"В отношении гражданина составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ ("Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ") и по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в аэропорту Ульяновск - Центральный. Прибывший наряд полиции установил, что представители авиакомпании решили отказать в перелете 38-летнему жителю города Москвы в связи с нарушением им правил поведения на воздушном транспорте.

"При посадке на борт самолета пассажир отказался надеть средства индивидуальной защиты. На неоднократные замечания командира воздушного судна, а также прибывших на борт сотрудников полиции прекратить противоправные действия пассажир не отреагировал. Находясь на борту самолета, гражданин оскорблял членов экипажа и полицейских, вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

Сотрудники транспортной полиции доставили пассажира в дежурную часть линейного пункта полиции в аэропорту города Ульяновска для разбирательства.

По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел вечером 12 декабря. Ведомство проводит доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти") и ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").