Суд частично удовлетворил иск экс-супруга Максаковой, которого она назвала вором в законе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск предпринимателя и бывшего мужа певицы Марии Максаковой Владимира Тюрина, который он подал к YouTube-каналу "Советник Сплетник", где выступила его экс-супруга с утверждениями, что он является вором в законе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Исковые требования Тюрина В. А. частично удовлетворены", - сказали в пресс-службе, отказавшись уточнить, какие именно требования суд удовлетворил. Как сообщил ТАСС источник, из 5 млн рублей, которые требовал Тюрин в качестве компенсации, суд взыскал только 120 тыс. При этом суд не обязал ответчика опровергнуть заявления о том, что истец является криминальным авторитетом.

В мае этого года на канале "Советник Сплетник" было размещено видеообращение Максаковой, в котором она назвала бывшего мужа вором в законе, а также заявила о его попытке незаконно завладеть офисом отца певицы и ее квартирой. Все эти сведения Тюрин считает порочащими его честь и деловую репутацию.

В апреле 2021 года Максакова подала заявление на имя главы МВД Владимира Колокольцева с требованием привлечь Тюрина к уголовной ответственности за занятие им высшего положения в преступной иерархии. Истец свою принадлежность к этой категории никогда не признавал.