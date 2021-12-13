В моногороде Ковдоре врачам дефицитных специальностей будут доплачивать по 50 тыс. рублей

МУРМАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Врачам дефицитных специальностей в моногороде Ковдоре Мурманской области будут доплачивать по 50 тыс. рублей ежемесячно за счет градообразующего предприятия "Еврохим". Иногородним предоставят двух- и трехкомнатные меблированные квартиры под ключ за счет муниципалитета и компании, сообщил в понедельник губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"В Ковдоре не хватает терапевтов, педиатров, анестезиологов, хирургов, стоматологов, травматологов - большой список. Поэтому, чтобы можно было привлекать людей, мы договорились с "Еврохимом", что при поддержке градообразующего предприятия врачи дефицитных профилей будут ежемесячно получать выплаты в размере 50 тыс. рублей за счет средств компании. И 11 первых специалистов такую поддержку начнут до конца года получать", - сказал Чибис на оперативном совещании областного правительства.

Кроме того, сообщил глава региона, с компанией договорились, что каждому приезжающему врачу будет предоставлено жилье в муниципальной собственности, но отремонтированное за счет компании, меблированное под ключ. Чтобы врач приехал с семьей и мог комфортно проживать. Сегодня готовится девять двухкомнатных и трехкомнатных квартир. "И отдельная задача - это проектирование и строительство инфекционного отделения в центральной районной больнице в Ковдоре. Прошу всех коллег посмотреть на возможные аналогичные программы в своих округах", - сказал Чибис, добавив, что с лета этого года курсирует бесплатный медицинский шатл, который доставляет жителей из Ковдора в Мончегорск на медицинские обследования и приемы к врачам.

Моногород Ковдор расположен в 300 км от Мурманска, самый западный город области с населением около 16 тыс. человек. Градообразующим предприятием Ковдора является подразделение минерально-химической компании "Еврохим" - "Ковдорский ГОК".