Голикова: "Госуслуги" в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Техническая готовность портала госуслуг выдавать сертификаты переболевшим ковидом без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будет обеспечена в течение декабря. Об этом заявила журналистам в понедельник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Для этих двух направлений мы определяем следующий трек работы. Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим", - сказала она журналистам.

Ранее вице-премьер сообщала, что сертификаты переболевшим без обращения к врачу и привившимся иностранными вакцинами будут выдавать по результатам тестов на антитела.

По ее словам, сертификат будет выдаваться гражданам, имеющим положительный ПЦР-тест после 1 января 2021 года, на год, а тем, кто перенес болезнь без подтверждающего положительного ПЦР-теста, - на полгода. Также на полгода смогут получить сертификаты россияне, привившиеся иностранными вакцинами или "Спутником V" за границей.