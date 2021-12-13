Посольство России в КНР за три дня набрало полмиллиона подписчиков в китайской соцсети

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Официальный аккаунт посольства России в Китае в социальной сети Douyin (внутренняя версия TikTok) за три дня набрал более 540 тыс. подписчиков.

Первое видео в аккаунте было опубликовано в пятницу: на нем посол России Андрей Денисов приветствует подписчиков и рассказывает на китайском языке стихотворение "Цзинъе сы" ("Думы тихой ночью") поэта времен династии Тан - Ли Бо (701-762), который также известен как Ли Бай. В нем автор описывает свое чувство тоски по родным краям, нахлынувшее на него тихой лунной ночью. Стихотворение является одним из наиболее известных в Китае и включено в обязательную школьную программу.

Во втором видео Денисов во время прогулки рассказывает зрителям, что российское посольство является самой большой дипломатической миссией в Китае и единственной из них, которая расположена внутри второго транспортного кольца Пекина, построенного на месте разобранной крепостной стены. Кроме того, в видео демонстрируется Храм Успения Пресвятой Богородицы на территории посольства.

За три дня два видео набрали более 14 млн просмотров и 1,37 млн лайков.