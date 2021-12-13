Мэр Кишинева призвал правительство обеспечить бесперебойные поставки вакцины "Спутник V"

КИШИНЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр столицы Молдавии Иван Чебан призвал правительство обеспечить бесперебойные поставки вакцины "Спутник V" и препарата компании Johnson & Johnson. На своей странице в Facebook в понедельник градоначальник сообщил, что это наиболее популярные вакцины в республике.

"У нас есть еще одна просьба к Минздраву: обеспечить постоянную поставку вакцин и наличие стратегического плана по закупке вакцин, запрашиваемых населением, - "Johnson [& Johnson]" и "Спутник V". Сегодня в Республике Молдова наиболее востребованы вакцины Johnson & Johnson и "Спутник V", но их нет в наличии", - проинформировал Чебан, отметив необходимость поддерживать темпы вакцинации от коронавируса . По его словам, на сегодняшний день полный курс прошли 41% жителей Кишинева.

Ранее в Министерстве здравоохранения Молдавии сообщили о том, что с российской стороной ведутся переговоры о закупке препарата "Спутник V" для проведения 100 тыс. полных курсов вакцинации.

На сегодняшний день вакцинацию прошли около 29% жителей республики. Стране с населением около 3,4 млн человек, включая непризнанное Приднестровье, необходимо примерно 4,8 млн доз вакцины, чтобы привить 70% населения. Из этого объема в республику уже поступило более 1,4 млн доз в основном по линии международной платформы COVAX. В качестве гуманитарной помощи вакцину в Молдавию отправляли Россия, Румыния, Китай, Турция и другие страны.