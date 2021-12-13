Систему электронной очереди внедрят во всех поликлиниках Ямала в 2022 году

ТАСС, 13 декабря. Система электронной очереди, позволяющая избежать скопления людей и сократить время нахождения в очереди, появится во всех поликлиниках Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Система позволяет дополнительно систематизировать работу врачей и регистратуры, сделать прием пациентов более комфортным. <…> Новая система в тестовом режиме запущена в поликлиниках Губкинского, Ноябрьска и Тарко-Сале. Преимущество электронной очереди уже оценили пациенты Мужевской и Тазовской больниц. В 2022 году систему планируют внедрить во всех поликлиниках округа", - говорится в сообщении.

В терминалах самообслуживания пациенты смогут записаться на прием на две недели вперед или день в день, в случае необходимости неотложной помощи. Над каждым кабинетом врача установят электронное табло, которое покажет номер талона и издаст звуковой сигнал, приглашающий на прием. На основании информации о записи руководство больницы сможет регулировать нагрузку на специалистов и корректировать время приема.