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Систему электронной очереди внедрят во всех поликлиниках Ямала в 2022 году

Пациенты смогут записаться на прием предварительно или день в день

ТАСС, 13 декабря. Система электронной очереди, позволяющая избежать скопления людей и сократить время нахождения в очереди, появится во всех поликлиниках Ямало-Ненецкого автономного округа в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Система позволяет дополнительно систематизировать работу врачей и регистратуры, сделать прием пациентов более комфортным. <…> Новая система в тестовом режиме запущена в поликлиниках Губкинского, Ноябрьска и Тарко-Сале. Преимущество электронной очереди уже оценили пациенты Мужевской и Тазовской больниц. В 2022 году систему планируют внедрить во всех поликлиниках округа", - говорится в сообщении.

В терминалах самообслуживания пациенты смогут записаться на прием на две недели вперед или день в день, в случае необходимости неотложной помощи. Над каждым кабинетом врача установят электронное табло, которое покажет номер талона и издаст звуковой сигнал, приглашающий на прием. На основании информации о записи руководство больницы сможет регулировать нагрузку на специалистов и корректировать время приема.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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