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На Хайнаньской неделе моды прошел показ весенне-летних коллекций одежды китайских брендов

Показ прошел на морском берегу хайнаньского курорта

САНЬЯ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Китайские бренды модной одежды продемонстрировали свои весенне-летние коллекции на Хайнаньской международной неделе моды - 2021 в городе Санья. Как сообщила газета "Хайнань жибао", показ прошел на морском берегу хайнаньского курорта.

Молодой бренд DRAMAHAUS Theater ("Драмахаус тиатар") продемонстрировал на подиуме образы, объединенные темой "Каникулы девушек из драмы". В представленной коллекции бренда используются светлые, яркие весенние и летние цвета, а также легкие и элегантные материалы, в том числе шелк и газ.

Показ марки Dafang Taifar ("Дафанг тайфар") прошел под темой "Спрятаться на острове". На модном показе бренд продемонстрировал минималистичный стиль, объединенный концепцией единства человека и природы. Как пишет издание, компания стремится с помощью дизайна, выбора материалов и процесса производства увеличить жизненный цикл своего продукта.

Организаторы Хайнаньской недели моды надеются воспользоваться "преимуществом географического положения города Санья, чтобы привлечь больше отечественных и зарубежных брендов для проведения здесь презентаций новых продуктов зимой", пишет газета..

На культурные мероприятия в Санья прибыли ведущие дизайнеры, критики и другие специалисты в области высокой моды, а также представители компаний, занимающихся продвижением люксовых брендов. Шесть показов моды пройдут в городе с 11 по 15 декабря.

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