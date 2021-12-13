Синоптики предупредили о морозах до 44 градусов в части регионов УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Незначительное потепление придет в несколько регионов Уральского федерального округа к середине недели. В отдельных регионах 14 декабря ожидаются морозы, сообщили в гидрометцентрах. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы до минус 44 градусов в ночные часы.

"[В Свердловской области 14 декабря] переменная облачность, местами небольшой снег, на севере - до умеренного, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус девять, минус 14, в горах и низинах - до минус 19, днем - минус четыре, минус девять, <…> порывы ветра - до 16 м/с", - говорится на сайте Уральского гидрометцентра. 16 декабря в регионе вновь ожидается снег, похолодает до минус 10, 15 градусов ночью.

В Курганской области 14 декабря похолодает до минус 22 градусов ночью, ожидаются порывы ветра до 14 м/с, к 16 декабря потеплеет до минус восьми, минус 13 в ночные часы. В Челябинской области потеплеет к четвергу с минус 21 до минус пяти, минус 10, местами гололедица, днем ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области потеплеет с минус 24 градусов до минус 19 в ночные часы к 16 декабря, возможен большой и умеренный снег. В Югре также ожидается потепление с минус 30, минус 35 градусов 14 декабря, до минус 21, минус 26 градусов в ночные часы 16 декабря, снег, изморозь. На Ямале в эти же дни ожидается метель, морозы до минус 44 градусов, но к четвергу потеплеет до минус 30, минус 35 в ночные часы, порывы ветра составят до 16-18 м/с.