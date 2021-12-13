Регулятор исключил еще 38 телеканалов из списка ретранслируемых в Латвии

РИГА, 13 декабря. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии исключил дополнительно 38 телепрограмм из списка ретранслируемых на территории республики каналов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба совета, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов в стране.

"НСЭСМИ после аудита ретранслируемых на территории Латвии аудиовизуальных и аудиопрограмм принял решение исключить из списка 38 телепрограмм", - говорится в сообщении. Среди исключенных из списка оказались "9 канал Израиль", "Дамский клуб", "Рыбалка ТВ", "Радость моя", "Первый деловой". Полный перечень опубликован на сайте НСЭСМИ.

Медиарегулятор мотивировал свое решение информацией, предоставленной операторами кабельного телевидения и представителями телепрограмм. Совет установил, что операторы больше не используют эти программы, несколько месяцев не включали их в свои списки программ, или же на эти программы истекли сроки лицензий.

"Это первый результат начатого НСЭСМИ аудита отрасли кабельного телевидения, за которым последуют и более важные шаги, которые сделают отрасль более прозрачной", - предупредил глава НСЭСМИ Иварс Аболиньш.

НСЭСМИ запретил с 10 февраля ретрансляцию на территории Латвии 16 российских телеканалов, в том числе "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии программ "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "БОКС ТВ" и HD Life. Совет также решил запретить с 15 февраля сроком на один год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики.

Регулятор Латвии 30 июня прошлого года объявил о решении запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов (RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary и RT TV). Как указал тогда регулятор, эти телеканалы запрещены, поскольку "находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева, который находится под действием санкций Совета ЕС за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".